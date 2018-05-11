Адвокаты Савченко больше не будут представлять её интересы
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Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на одного из её адвокатов Олега Соловья.
«Сегодня мы разорвали наши рабочие отношения. Мы — я и Дмитрий Бугай — больше не представляем интересы Надежды Савченко. Мы подписали соответствующее соглашение», — сказала Соловей.
По его словам, одной из причин стало некорректное поведение и позиция сестры Савченко — Веры.
Ранее стало известно, что Савченко потребовала, чтобы ей разрешили присутствовать на заседаниях Верховной рады и участвовать в деятельности украинского парламента.