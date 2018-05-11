Адвокаты Савченко больше не будут представлять её интересы

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Адвокаты арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти на Украине Надежды Савченко заявили, что больше не будут представлять её интересы.
Адвокаты Савченко больше не будут представлять её интересы
  • globallookpress.com
  • © Olena Khudiakova

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на одного из её адвокатов Олега Соловья.

«Сегодня мы разорвали наши рабочие отношения. Мы — я и Дмитрий Бугай — больше не представляем интересы Надежды Савченко. Мы подписали соответствующее соглашение», — сказала Соловей.

По его словам, одной из причин стало некорректное поведение и позиция сестры Савченко — Веры.

Ранее стало известно, что Савченко потребовала, чтобы ей разрешили присутствовать на заседаниях Верховной рады и участвовать в деятельности украинского парламента.

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