Адвокаты Савченко больше не будут представлять её интересы

Адвокаты арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти на Украине Надежды Савченко заявили, что больше не будут представлять её интересы.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на одного из её адвокатов Олега Соловья.

«Сегодня мы разорвали наши рабочие отношения. Мы — я и Дмитрий Бугай — больше не представляем интересы Надежды Савченко. Мы подписали соответствующее соглашение», — сказала Соловей.

По его словам, одной из причин стало некорректное поведение и позиция сестры Савченко — Веры.

Ранее стало известно, что Савченко потребовала, чтобы ей разрешили присутствовать на заседаниях Верховной рады и участвовать в деятельности украинского парламента.