Вера Савченко сообщила, что её сестра похудела на 17 кг за 50 дней голодовки
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«Надежда сейчас весит 68 кг, а было 85 кг. Она принимает активно витамины и некоторые другие препараты, как кальций коралловый в таблетках, так как ей сделали операцию на зубе. А принимать антибиотики без витаминов нельзя», — цитирует её «Украинская правда».
Вера Савченко сообщила, что они с матерью принесли Надежде в СИЗО торт по случаю её дня рождения.
По её словам, Надежда на суде, который состоится 14 мая, расскажет о том, кто будет представлять её интересы.
Ранее стало известно, что оба адвоката Савченко разорвали с ней трудовые отношения.