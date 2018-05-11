Вера Савченко сообщила, что её сестра похудела на 17 кг за 50 дней голодовки

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Арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти на Украине Надежда Савченко за 50 дней голодовки похудела почти на 20 кг. Об этом сообщила её сестра Вера.
Вера Савченко сообщила, что её сестра похудела на 17 кг за 50 дней голодовки
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  • © Danil Shamkin

«Надежда сейчас весит 68 кг, а было 85 кг. Она принимает активно витамины и некоторые другие препараты, как кальций коралловый в таблетках, так как ей сделали операцию на зубе. А принимать антибиотики без витаминов нельзя», — цитирует её «Украинская правда».

Вера Савченко сообщила, что они с матерью принесли Надежде в СИЗО торт по случаю её дня рождения.

По её словам, Надежда на суде, который состоится 14 мая, расскажет о том, кто будет представлять её интересы.

Ранее стало известно, что оба адвоката Савченко разорвали с ней трудовые отношения.

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