Вера Савченко сообщила, что её сестра похудела на 17 кг за 50 дней голодовки

Арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти на Украине Надежда Савченко за 50 дней голодовки похудела почти на 20 кг. Об этом сообщила её сестра Вера.

«Надежда сейчас весит 68 кг, а было 85 кг. Она принимает активно витамины и некоторые другие препараты, как кальций коралловый в таблетках, так как ей сделали операцию на зубе. А принимать антибиотики без витаминов нельзя», — цитирует её «Украинская правда».

Вера Савченко сообщила, что они с матерью принесли Надежде в СИЗО торт по случаю её дня рождения.

По её словам, Надежда на суде, который состоится 14 мая, расскажет о том, кто будет представлять её интересы.

Ранее стало известно, что оба адвоката Савченко разорвали с ней трудовые отношения.