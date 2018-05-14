Савченко продолжит голодовку из-за невкусной еды в тюрьме

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Арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти на Украине Надежда Савченко заявила, что продолжит голодовку из-за того, что «в тюрьме невкусно кормят».
Савченко продолжит голодовку из-за невкусной еды в тюрьме
  • globallookpress.com
  • © Olena Khudiakova

Её слова приводит BBC Украина.

Об этом она сказала во время заседания Шевченковского районного суда Киева.

Ранее Савченко заявила, что отказалась от всех своих адвокатов, и попросила предоставить ей бесплатного.

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