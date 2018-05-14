Савченко продолжит голодовку из-за невкусной еды в тюрьме
Арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти на Украине Надежда Савченко заявила, что продолжит голодовку из-за того, что «в тюрьме невкусно кормят».
- globallookpress.com
- © Olena Khudiakova
Её слова приводит BBC Украина.
Об этом она сказала во время заседания Шевченковского районного суда Киева.
Ранее Савченко заявила, что отказалась от всех своих адвокатов, и попросила предоставить ей бесплатного.
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