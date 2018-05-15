Савченко рассказала о поступающих её родным и близким угрозах

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко во время заседания Шевченковского районного суда Киева заявила, что её родным и близким угрожают.
Савченко рассказала о поступающих её родным и близким угрозах
  • globallookpress.com
  • © Olena Khudiakova

Об этом сообщает «112 Украина».

По словам Савченко, свидетели по её делу находятся под давлением Службы безопасности Украины (СБУ), их вынуждают выполнять работу данного ведомства.

«Должна заявить, что свидетели находятся под давлением СБУ. Они находятся под давлением и вынуждены в дальнейшем выполнять их работу как агенты... В дальнейшем свидетели продолжают проводить незаконные следственные действия относительно моих помощников, относительно моей семьи», — сказала она.

В связи с этими фактами Савченко попросила предоставить её родным и близким государственную охрану. 

«В дальнейшем свидетели продолжают провоцировать на преступление моих помощников, в дальнейшем свидетели угрожают даже физической расправой моим близким и родным. И здесь я, как народный депутат, вынуждена буду написать в ГСО (Государственная служба охраны. — RT). Попрошу выделить охрану моим близким как семье народного депутата, в отношении которого совершается преследование и семье которого угрожает опасность», — добавила политик.

Ранее сообщалось, что арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти на Украине Надежда Савченко за 50 дней голодовки похудела почти на 20 кг.

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