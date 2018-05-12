Военный прокурор Украины заявил, что Савченко несла в Раду три гранаты

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко несла в здание украинского парламента по меньшей мере три гранаты. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Матиос заявил, что он обнаружил гранаты в сумке Савченко, когда принёс в Раду представления в отношении неё. Он уточнил, что «документы на тот момент ещё не разглашались».

«Я выхожу из Верховной Рады и встречаю лицом к лицу госпожу Надежду Савченко. Смотрю, у нее перекошено плечо, она держит сумку на плече. Я говорю: «Надя, вы что, камни носите в сумке?». И без задней мысли беру снизу сумку, она такая женская большая, и я нащупываю рукой гранату», — сказал прокурор в эфире «Радио НВ».

По его словам, депутаты Рады вывели Савченко за пределы парламента, «после чего она села в машину и там оставила это все».

«Они их не смогли забрать у неё, эти гранаты. Я не могу сказать, сколько там было гранат, но минимум три», — заявил Матиос.

В марте Савченко подтвердила, что пришла в Раду с наградным оружием.