Посол России в Австралии прокомментировал расследование крушения MH17

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Посол России в Австралии Григорий Логвинов прокомментировал расследование Совместной следственной группы (ССГ) крушения малайзийского Boeing на Украине. Об этом сообщает пресс-служба российской дипмиссии.

«Так называемое «расследование» ведётся почти исключительно на основе информации соцсетей и неких международных НПО, давно запятнавших себя фальшивками, примитивными подтасовками», — заявил он.

При этом Логвинов добавил, что в данном случае речь идёт о провокации.

«Мы имеем дело с заранее спланированной провокацией», — отметил дипломат, подчеркнув, что российская сторона продолжит прикладывать усилия для того, чтобы установить истинную причину трагедии.

По его словам, подобный характер «расследования» свойственен в том числе делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, «химическому досье» Сирии и иным случаям.

«Серьёзные юридические, физические и иные данные, опровергающие все эти фейковые вбросы, беспардонно отвергаются и игнорируются», — заключил Логвинов. 

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ракета, которая в 2014 году сбила малайзийский Boeing, не принадлежала России.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что обнародование ССГ результатов расследования крушения малайзийского Boeing на Украине без получения ответа от России на два запроса свидетельствует о нежелании следствия рассматривать предоставленные российской стороной материалы. 

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Расследование крушения MH17 на Украине Украина
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