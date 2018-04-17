В Киеве задержали мужчину после угроз главе Минздрава Украины
«Несколько дней назад на правительственную горячую линию поступил звонок с угрозами в адрес врио министра здравоохранения и требованием её увольнения», — заявили в полиции.
В ходе расследования было установлено, что мужчина может быть причастен к четырём фактам вымогательства в Киеве.
31-летний подозреваемый был задержан 16 апреля в ходе получения посылки с деньгами, которые он требовал у владельцев одной из автозаправочных станций.
Ранее в Киеве задержали мужчину, который позвонил в полицию и заявил, что готовится устроить в Верховной раде теракт.