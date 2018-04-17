В Киеве задержали мужчину после угроз главе Минздрава Украины

Короткая ссылка
В Киеве полиция задержала подозреваемого, угрожавшего исполняющему обязанности министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун. Об этом информирует пресс-служба полиции украинской столицы в своём Facebook.

«Несколько дней назад на правительственную горячую линию поступил звонок с угрозами в адрес врио министра здравоохранения и требованием её увольнения», — заявили в полиции. 

В ходе расследования было установлено, что мужчина может быть причастен к четырём фактам вымогательства в Киеве.

31-летний подозреваемый был задержан 16 апреля в ходе получения посылки с деньгами, которые он требовал у владельцев одной из автозаправочных станций.

Ранее в Киеве задержали мужчину, который позвонил в полицию и заявил, что готовится устроить в Верховной раде теракт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных