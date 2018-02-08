Принятый Радой закон о реинтеграции Донбасса направлен на подпись Порошенко

Закон о реинтеграции Донбасса передан на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на сайт украинского парламента.

Отмечается, что спикер парламента Андрей Парубий подписал закон 8 февраля.

18 января Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса.

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что принятием этого закона Киев пытается легализовать противоправные действия на юго-востоке Украины.

Также член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Донбассе.