Принятый Радой закон о реинтеграции Донбасса направлен на подпись Порошенко
Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на сайт украинского парламента.
Отмечается, что спикер парламента Андрей Парубий подписал закон 8 февраля.
18 января Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса.
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что принятием этого закона Киев пытается легализовать противоправные действия на юго-востоке Украины.
Также член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Донбассе.