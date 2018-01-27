Сурков назвал цель принятого Радой закона о реинтеграции Донбасса
«Российская делегация также обратила внимание американской стороны на так называемый закон Украины о реинтеграции. На момент переговоров текст этого закона не был опубликован. Но уже ясно, что его цель — запоздалая легализация незаконных действий киевской власти в ходе конфликта на юго-востоке», — приводит его слова ТАСС.
Сурков отметил, что Украина незаконно применяет армию против собственных граждан, осуществляет экономическую блокаду, ограничивает свободу передвижения.
«Закон о реинтеграции закрепляет эти насильственные практики, подводя под них юридическую базу», — заявил он.
Ранее Сурков прокомментировал новые предложения США по Украине.
18 января Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса.