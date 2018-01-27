Сурков назвал цель принятого Радой закона о реинтеграции Донбасса

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Принятием закона о реинтеграции Донбасса Киев пытается легализовать противоправные действия на юго-востоке Украины, заявил помощник президента России Владислав Сурков по итогам встречи со спецпредставителем Госдепартамента Куртом Волкером.

«Российская делегация также обратила внимание американской стороны на так называемый закон Украины о реинтеграции. На момент переговоров текст этого закона не был опубликован. Но уже ясно, что его цель — запоздалая легализация незаконных действий киевской власти в ходе конфликта на юго-востоке», — приводит его слова ТАСС.

Сурков отметил, что Украина незаконно применяет армию против собственных граждан, осуществляет экономическую блокаду, ограничивает свободу передвижения.

«Закон о реинтеграции закрепляет эти насильственные практики, подводя под них юридическую базу», — заявил он.

Ранее Сурков прокомментировал новые предложения США по Украине.

18 января Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса.

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