Сурков прокомментировал новые предложения США по Украине

Короткая ссылка
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал новые предложения США по Украине.

Как он отметил после встречи со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, «дубайский пакет» американских предложений выглядит реализуемым.

«Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развёртыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. «Дубайский пакет» американских наработок, в отличие от «белградского», в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд», — цитирует Суркова ТАСС.

По его словам, американская сторона предоставила довольно подробный план по развёртыванию миссии в связке с реализацией политических пунктов Минских соглашений.

«Это сбалансированный подход, которого мы всё время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу», — добавил Сурков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают каких-либо результатов от встречи Суркова и Волкера.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Военные действия в Донбассе Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru