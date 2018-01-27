Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал новые предложения США по Украине.

Как он отметил после встречи со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, «дубайский пакет» американских предложений выглядит реализуемым.

«Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развёртыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. «Дубайский пакет» американских наработок, в отличие от «белградского», в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд», — цитирует Суркова ТАСС.



По его словам, американская сторона предоставила довольно подробный план по развёртыванию миссии в связке с реализацией политических пунктов Минских соглашений.

«Это сбалансированный подход, которого мы всё время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу», — добавил Сурков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают каких-либо результатов от встречи Суркова и Волкера.