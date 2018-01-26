В Кремле о предстоящей встрече Волкера и Суркова: это сверка часов

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают каких-то результатов от встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера.

«Вы знаете, что там повестка дня достаточно свободна — это сверка часов и обмен мнениями по текущим вопросам, зависшим вопросам по ситуации на юго-востоке Украины. Собственно, ожидать каких-то результатов от этой встречи вряд ли приходится», — сказал Песков.

Отмечается, что в пятницу, 26 января, Сурков и Волкер проведут переговоры в Дубае, где обсудят урегулирование ситуации в Донбассе.

Ранее Волкер обсудил с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию в Донбассе, в том числе обмен военнопленными и возможность размещения миротворческой миссии ООН.

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