В Кремле о предстоящей встрече Волкера и Суркова: это сверка часов

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают каких-то результатов от встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера.

«Вы знаете, что там повестка дня достаточно свободна — это сверка часов и обмен мнениями по текущим вопросам, зависшим вопросам по ситуации на юго-востоке Украины. Собственно, ожидать каких-то результатов от этой встречи вряд ли приходится», — сказал Песков.

Отмечается, что в пятницу, 26 января, Сурков и Волкер проведут переговоры в Дубае, где обсудят урегулирование ситуации в Донбассе.

Ранее Волкер обсудил с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию в Донбассе, в том числе обмен военнопленными и возможность размещения миротворческой миссии ООН.