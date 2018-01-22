В МИД России подтвердили проведение встречи Суркова и Волкера в ближайшие дни

Встреча спецпредставителя США Курта Волкера c помощником российского президента Владиславом Сурковым планируется в ближайшие дни. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

«Действительно, такая встреча планируется в ближайшие дни», — цитирует Карасина РИА Новости.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что встреча Волкера и Суркова пройдёт в ближайшие дни.

В ноябре Волкер назвал последнюю встречу с Сурковым «шагом назад» в контексте обсуждения размещения в Донбассе миротворцев ООН.

В Совфеде прокомментировали НСН заявление Волкера по Украине.