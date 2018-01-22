Климкин сообщил, что встреча Волкера и Суркова пройдёт в ближайшие дни

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча спецпредставителя США Курта Волкера c помощником российского президента Владиславом Сурковым состоится в ближайшие дни.

«В ближайшие дни специальный представитель правительства США Курт Волкер будет встречаться с Сурковым. Посмотрим, каким образом сможем использовать в том числе и новые санкции США. Мы последовательно работаем над тем, чтобы такие санкции были укреплены», — приводит Интерфакс слова Климкина.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что формат переговоров, которые велись между Волкером и Сурковым, был одним из самых эффективных в 2017 году.