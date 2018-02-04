В ЛНР сообщили об одном случае обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки

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В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили о том, что военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Народной милиции ЛНР.

«За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив миномёты калибра 120 и 82 мм и БМП», — заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что обстрелам подверглись некоторые районы населённого пункта Нижнее Лозовое.

По данным оборонного ведомства республики, информации о погибших или пострадавших в результате обстрела не поступало.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ разместили запрещённую минскими договорённостями технику у линии соприкосновения в Донбассе.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию в регионе.

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