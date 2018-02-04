В ЛНР сообщили об одном случае обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили о том, что военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Народной милиции ЛНР.