В ЛНР сообщили об одном случае обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки
«За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив миномёты калибра 120 и 82 мм и БМП», — заявили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что обстрелам подверглись некоторые районы населённого пункта Нижнее Лозовое.
По данным оборонного ведомства республики, информации о погибших или пострадавших в результате обстрела не поступало.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ разместили запрещённую минскими договорённостями технику у линии соприкосновения в Донбассе.
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