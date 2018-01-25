Правоохранительные органы Казахстана задержали трёх водителей сгоревшего автобуса
Об этом сообщает прокуратура Актюбинской области на своём сайте.
«В ходе следствия установлено, что причиной возгорания явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса. Собранными фактическими данными установлена причастность к данному преступлению всех трёх водителей автобуса», — указывается в заявлении.
Уточняется, что их задержали по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Утром 18 января произошло возгорание автобуса в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана. Погибли 52 человека.
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