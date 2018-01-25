Правоохранительные органы Казахстана задержали трёх водителей сгоревшего автобуса

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали трёх водителей сгоревшего 18 января автобуса. Тогда в результате инцидента погибли 52 человека.

Об этом сообщает прокуратура Актюбинской области на своём сайте.

«В ходе следствия установлено, что причиной возгорания явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса. Собранными фактическими данными установлена причастность к данному преступлению всех трёх водителей автобуса», — указывается в заявлении.

Уточняется, что их задержали по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Утром 18 января произошло возгорание автобуса в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана. Погибли 52 человека.