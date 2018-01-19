МВД: пожар в автобусе в Казахстане мог произойти из-за источника открытого огня в салоне

Пресс-служба МВД Казахстана сообщила, что пожар в автобусе на трассе в Актюбинской области страны, где погибли 52 человека, мог произойти из-за использования бензинового источника открытого огня в салоне.