МВД: пожар в автобусе в Казахстане мог произойти из-за источника открытого огня в салоне

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Пресс-служба МВД Казахстана сообщила, что пожар в автобусе на трассе в Актюбинской области страны, где погибли 52 человека, мог произойти из-за использования бензинового источника открытого огня в салоне.

«Предварительная версия — это пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров. Версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МВД.

Ранее заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что возгорание автобуса в Казахстане является несчастным случаем.

Утром 18 января произошло возгорание автобуса в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана на трассе Самара — Чимкент. Погибли 52 человека. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.

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