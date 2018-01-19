МВД: пожар в автобусе в Казахстане мог произойти из-за источника открытого огня в салоне
«Предварительная версия — это пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров. Версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МВД.
Ранее заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что возгорание автобуса в Казахстане является несчастным случаем.
Утром 18 января произошло возгорание автобуса в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана на трассе Самара — Чимкент. Погибли 52 человека. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.