В Казахстане при возгорании автобуса погибли более 50 человек
При возгорании пассажирского автобуса в Актюбинской области Казахстана погибли более 50 человек. Об этом сообщает агентство Tengrinews.
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Возгорание произошло на трассе Самара — Чимкент в Иргизском районе Актюбинской области в 10:30 (07:30 мск).
«В автобусе находились 55 пассажиров и два водителя. Гражданство пассажиров устанавливается», — сказал официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Руслан Иманкулов.
Отмечается, что 52 человека погибли на месте, пятерым выжившим оказывается медицинская помощь.
Ранее под Тулой в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек.
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