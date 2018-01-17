Под Тулой в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек
Авария с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля произошла в Тульской области, передаёт пресс-служба управления МВД по региону.
Инцидент произошёл накануне в Щёкинском районе у посёлка Временный на автодороге Щёкино — Тула.
«В результате ДТП не менее восьми человек получили различные травмы. По предварительной информации, ДТП произошло в результате выезда на встречную полосу одного из водителей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии.
Ранее URA.RU передавало, что в Югре завели уголовное дело после гибели полицейского в результате ДТП.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard