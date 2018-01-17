Под Тулой в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек

Авария с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля произошла в Тульской области, передаёт пресс-служба управления МВД по региону.

Инцидент произошёл накануне в Щёкинском районе у посёлка Временный на автодороге Щёкино — Тула.

«В результате ДТП не менее восьми человек получили различные травмы. По предварительной информации, ДТП произошло в результате выезда на встречную полосу одного из водителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии.

Ранее URA.RU передавало, что в Югре завели уголовное дело после гибели полицейского в результате ДТП.