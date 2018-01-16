Повышенная ответственность: в Госдуме предлагают увеличить штраф за отсутствие ОСАГО до пяти тысяч рублей

Штраф за отсутствие полиса ОСАГО могут увеличить с 800 до 5000 рублей. Соответствующий законопроект, поступивший в распоряжение RT, разработал депутат Госдумы Сергей Вострецов. По его мнению, такая мера заставит автомобилистов озаботиться покупкой страховки, так как сумма штрафа станет сопоставимой со стоимостью полиса. Эксперты рассказали RT, чего стоит ждать от нововведения.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов разработал законопроект (есть в распоряжении RT), который предусматривает увеличение штрафа за отсутствие полиса ОСАГО до 5 тыс. рублей.

Сейчас за это нарушение установлена ответственность в виде штрафа в размере 800 рублей. При этом определён срок, в течение которого штраф может быть уплачен со 50-процентной скидкой. Он составляет не более 20 дней с момента вынесения постановления о наложении административного штрафа.

По словам депутата, всё больше автомобилистов не приобретают страховку, поскольку сумма штрафа значительно ниже стоимости полиса. Вострецов приводит данные Минфина России, согласно которым в первой половине 2017 года стоимость ОСАГО составляла в среднем 5,8 тысячи рублей.

«Таким образом, у автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», — говорит депутат в пояснительной записке к законопроекту.

Если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО, другой водитель лишается возможности отремонтировать своё транспортное средство за счёт страховой компании спровоцировавшего инцидент автомобилиста.

«Чтобы взыскать в дальнейшем денежные средства на ремонт автомобиля, добросовестный автовладелец должен будет за свои деньги провести экспертизу для определения стоимости ущерба автомашины стоимостью от 7 тысяч рублей в зависимости от марки автомобиля, — объясняет Вострецов, — нанять адвоката для подготовки, подачи искового заявления, ведения дела в судебных инстанциях (для этого необходимо заплатить за услуги адвоката от 20 тысяч рублей в зависимости от расценок в субъекте России) и в дальнейшем добиться исполнения решения суда и взыскания присуждённых сумм с виновника ДТП».

По данным МВД, за девять месяцев 2017 года произошло 13 096 ДТП с участием водителей, у которых отсутствовал полис обязательного страхования гражданской ответственности. Всего в таких ДТП погибли 1758 человек, 17 894 получили ранения.

Бланк полиса ОСАГО

© Агентство городских новостей «Москва»

Во Всероссийском союзе автостраховщиков идею поддержали. Его президент Игорь Юргенс отмечает, что на сегодняшний день из 50 миллионов зарегистрированных в России машин около 1 миллиона эксплуатируется без страховок.

«Справедливое решение, так как сегодня очень много людей просто рискуют, выезжая на дороги без полиса, а некоторые для того, чтобы отмазаться от инспектора, покупают за тысячу рублей подделку, которая ничем не поможет в случае ДТП», — говорит он.

Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль также считает, что при повышении ответственности за езду без полиса граждане будут более осознанно относиться к оформлению страховки.

«Если при отсутствии полиса ОСАГО сразу лишать прав на полгода или год, устанавливать штрафы в размере от 10 до 50 тыс. рублей, этот вопрос решится буквально в течение трёх месяцев: у нас вся страна будет ездить с полисами, проблем не будет», — полагает он.

Однако не все придерживаются такого мнения. Юрист Лев Воропаев отмечает, что в некоторых регионах россияне не хотят тратить деньги на покупку ОСАГО, потому что цены на них слишком высоки. Многие по этой же причине приобретают поддельные полисы.

«Они очень дорогие. Средняя стоимость в Челябинской области — 15 тыс. рублей при заработной плате 17 тыс. рублей. Как вы думаете, сколько граждан могут себе его позволить?» — объясняет он.

Чтобы у всех автомобилистов были полисы, нужно снизить стоимость на них, а не повышать штрафы за их отсутствие, полагает эксперт.

Координатор общества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов указал другие причины, по которым граждане стараются избежать покупки ОСАГО. Зачастую страховщики продают полисы только вместе с дополнительными продуктами, которые граждане приобретать не планируют, из-за чего многие из них отказываются от покупки страховки. Также, по его словам, некоторым таксистам начали и вовсе отказывать в продаже полиса.

© Агентство городских новостей «Москва»

«Попробуйте купить полис ОСАГО для такси. Его просто не продадут. Это связано с высокой аварийностью такси и несоответствием тарифа на ОСАГО этому виду деятельности. За что штрафовать таксистов, если они просто не могут купить полис?» — возмущается он.

Эта проблема пока не приобрела массовый характер, однако необходимо искоренить случаи отказов страховых компаний от продаж полисов, а затем уже повышать размеры штрафов, полагает Шкуматов.

«Сначала нужно навести порядок в ОСАГО. Только потом нужно реформировать историю со штрафами», — заключил он.

С 28 апреля 2017 года вступили в силу поправки в закон о выплатах по ОСАГО, устанавливающие приоритет натурального возмещения перед денежной компенсацией. Автовладельцам предлагают список станций технического обслуживания (СТО), на которых по выбору клиента может быть отремонтирован автомобиль. Отмечается, что расстояние до СТО не должно превышать 50 км от места аварии и места проживания владельца транспортного средства.

Также, согласно новым правилам, получить денежные выплаты при наступлении страхового случая можно лишь при определённых обстоятельствах, в частности если автомобиль не подлежит восстановлению или же стоимость его ремонта превышает предельный размер страховой выплаты (400 тыс. рублей).