В Югре завели уголовное дело после гибели полицейского в ДТП

В Югре завели уголовное дело по факту гибели начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД по городу Пыть-Яху Евгения Яковлева в дорожно-транспортном происшествии, сообщает URA.RU.

Как полагают в следственном отделе СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу в Нефтеюганске, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения.

В пресс-службе ведомства отметили, что в настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

Инцидент произошёл утром 14 января на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Яковлев ехал на службу из Нефтеюганска в Пыть-Ях. Его автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Ранее Nation News сообщал, что после ДТП в Красноярске один из водителей открыл стрельбу по другому.