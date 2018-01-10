После ДТП в Красноярске один из водителей открыл стрельбу по другому

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После дорожно-транспортного происшествия в Красноярске один из водителей открыл стрельбу по другому, сообщает Nation News.

Инцидент произошёл на улице Щербакова 10 января. Toyota Camry столкнулась с неустановленным автомобилем.

Затем водитель второй машины несколько раз выстрелил из травматического пистолета и скрылся с места ДТП.

Водитель Toyota получил ранение, он самостоятельно вызвал скорую, которая увезла его в больницу.

В настоящее время идёт поиск свидетелей. Устанавливаются личность стрелявшего и марка его автомобиля.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Новосибирской области пятилетний ребёнок погиб в ДТП с участием квадроцикла.

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