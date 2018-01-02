В Новосибирской области пятилетний ребёнок погиб в ДТП с участием квадроцикла

В Новосибирской области пятилетний ребёнок, катавшийся на квадроцикле с матерью, погиб в ДТП.

Как сообщает «ПолитЭксперт», под Бредском местная жительница вместе с супругом и сыном решила прокатиться на квадроцикле. По неустановленным причинам женщина не справилась с управлением, в результате чего транспорт перевернулся, малыш оказался под ним.

От полученных травм ребёнок скончался на месте инцидента до приезда скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

В октябре kp.ru сообщал, что в Ярославской области в ДТП погиб водитель квадроцикла. Отмечалось, что 36-летний мужчина не справился с управлением, и квадроцикл опрокинулся на грунтовой дороге. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.