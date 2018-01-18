В Вологодской области в ДТП погибли четыре человека

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В Шекснинском районе Вологодской области на 72-м км автодороги Вологда — Новая Ладога произошла авария, передаёт пресс-служба регионального УМВД.

«По предварительной информации, автомобиль ГАЗ-3110 «Волга» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной «газель» и ВАЗ-2110», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в результате аварии погиб один человек, находившийся в «Волге», и три человека, находившиеся в салоне ВАЗ-2110.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее под Тулой в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек.

Также URA.RU передавало, что в Югре завели уголовное дело после гибели полицейского в результате ДТП.

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