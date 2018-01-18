В МВД Казахстана назвали несчастным случаем возгорание автобуса с людьми
«Никаких криминальных последствий мы не видим, это, скорее всего, несчастный случай. Это подтверждается показаниями выживших, все они утверждают, что пожар начался в салоне автомашины», — цитирует его Sputnik Казахстан.
Тургумбаев выразил надежду, что причина трагедии станет известна в пятницу, 19 января.
Ранее сообщалось, что специальную правительственную межведомственную комиссию по факту возгорания автобуса в Казахстане возглавил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
Утром 18 января произошло возгорание автобуса в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана. Погибли 52 человека.