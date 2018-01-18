В МВД Казахстана назвали несчастным случаем возгорание автобуса с людьми

Возгорание автобуса в Казахстане, в результате которого погибли более 50 человек, является несчастным случаем. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

«Никаких криминальных последствий мы не видим, это, скорее всего, несчастный случай. Это подтверждается показаниями выживших, все они утверждают, что пожар начался в салоне автомашины», — цитирует его Sputnik Казахстан.

Тургумбаев выразил надежду, что причина трагедии станет известна в пятницу, 19 января.

Ранее сообщалось, что специальную правительственную межведомственную комиссию по факту возгорания автобуса в Казахстане возглавил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Утром 18 января произошло возгорание автобуса в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана. Погибли 52 человека.