Замыкание, халатность или поджог: что могло стать причиной возгорания автобуса в Казахстане

В результате пожара в автобусе, который ехал из Казахстана в Россию, погибли 52 человека. Ещё пятеро пострадали. Личности пассажиров выясняются, среди них были граждане Узбекистана и Казахстана. Россиян в транспортном средстве не было. Водителю удалось выжить. Он рассказал, что причиной аварии могло стать короткое замыкание. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. СМИ при этом выдвигают версии о поджоге и халатности. Возможные причины пожара на трассе Самара - Шымкент — в материале RT.

На трассе Самара — Шымкент в Казахстане загорелся пассажирский автобус марки «Икарус», в котором находились 55 пассажира и два водителя. В результате пожара погибли 52 человека.

«Пятерым пассажирам, которым удалось выбраться, оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК», — сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

У пострадавших ожоги лёгкой степени тяжести, пояснил заместитель губернатора Актюбинской области Казахстана Серик Туленбергенов.

По данным ведомства, возгорание произошло во время движения автобуса. В это время он находился в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км трассы Самара — Шымкент, в 10 км от посёлка Калыбай.

Авария произошла в 10:30 по местному времени (9:30 мск). На место происшествия выехали подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов. Кроме того, департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернул оперативный штаб. В связи с произошедшим открыта «горячая линия».

РИА Новости со ссылкой на областной департамент по ЧС сообщают, что сгоревший автобус направлялся из поселка Жибек жолы Сарыагашского района Южно-Казахстанской области в Казань.

Причины аварии

Официальной версии о том, что случилось на борту пассажирского автобуса, и каким образом произошёл пожар, пока нет. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости представитель ДЧС региона Виталий Синев.

RT стали известны показания водителя автобуса, который, по данным ОВД Иргизского района, оказался единственным человеком, не получившим никаких ожогов.

«Водитель целый и невредимый. Он говорит: пожар шёл, запах дыма услышал, и я остановился двери открыл. И всё, пять минут и автобус сгорел, ничего не осталось от автобуса, — рассказал сотрудник ОВД.

Он также пояснил, что возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание.

«Видимо, замыкание. Но это версия водителя. Пока расследование идет», — добавил представитель ведомства.

По словам собеседника RT, выжившие сейчас находятся в шоковом состоянии. «Даже говорить не могут», — заключил он.

Для изучения причин произошедшего в Актюбинской области создана специальная правительственная межведомственная комиссия. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Алмас Садубаев.

СМИ выдвигают предположения о том, что это был поджог. Пользователи соцсетей в комментариях высказывают мнение, что произошедшее похоже на теракт.

Существует также версия о том, что причиной пожара могла стать халатность водителя. По некоторым данным, он использовал летнюю солярку, а затем пытался с помощью паяльной лампы отогреть бак.

Гражданство погибших

Представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов сообщил Sputnik Казахстан, что гражданство погибших устанавливается.

«По гражданству устанавливается, но определенно были граждане Узбекистана», — сказал Иманкулов по телефону, пояснив, что автобус зарегистрирован в Южно-Казахстанской области, которая граничит с Узбекистаном.

При этом в областном ДЧС сообщили Sputnik Казахстан, что стали известны некоторые имена пострадавших. Их отвезли в Актобе.

«Среди них трое водителей − граждане Казахстана: Пернебек Максат, 1985 года рождения, Кыргызбаев Нуржан, 1968 года рождения, Танатаров Барат, 1978 года рождения. Все они жители Южно-Казахстанской области. Остальные двое — граждане Узбекистана: Исаков Ахрор, 1988 года рождения, Мырзахметов Исроилджан, 1980 года рождения», — пояснили в ведомстве.

Как рассказала RT руководитель лечебного отдела областного управления здравоохранения Асия Тржанова, трое человек здоровы, два человека получили легкие ожоги кистей.

«Наши (медики. — RT) осматривают там, они (пострадавшие. — RT), по предварительным данным, в госпитализации не нуждаются. На месте пострадавшим была оказана первичная помощь», — сказала Тржанова.

Ранее в департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области заявили, что все погибшие — граждане Узбекистана, россиян в автобусе не было.

«Были граждане Узбекистана, больше 50 человек. Все граждане Узбекистана. Граждан Казахстана и России там не было», — сообщили РИА Новости по телефону «горячей линии».

При этом официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов расказал, что водители транспортного средства — граждане Казахстана.

Опасные перевозки

По трассе Самара — Шымкент курсируют автобусы, которые перевозят граждан Узбекистана, выезжающих на заработки в Россию. О происшествиях на дорогах Казахстана, в которых получали ранения граждане Узбекистана, сообщалось и ранее.

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В декабре 2017 года на этой трассе вблизи поселка Иргиз сломался автобус, следовавший из России. В салоне находились 48 граждан Узбекистана, ехавшие с заработков домой. Температура на улице опустилась до минус 23 градусов. Пассажиры могли замёрзнуть на дороге. Но им на помощь прибыли сотрудники ЧС. Граждан Узбекистана отвезли в пункты обогрева.

А в июне 2017 года на дороге Самара — Шымкент перевернулся автобус, следовавший из Волгограда. Водитель не справился с управлением и транспортное средство упало в кювет. В результате аварии погибли девять человек, 18 получили ранения.

Были в этом районе и возгорания на дорогах. В марте 2017 года на трассе Актобе - Хромтау загорелся пассажирский автобус, который осуществлял междугородние перевозки. Жертв тогда удалось избежать. Как сообщили очевидцы, неподалеку от села Акжар прямо во время движения из автобуса пошёл дым. Водитель вынужден был остановиться. Пассажиры начали срочно покидать транспортное средство. После этого на борту начался пожар. В ДЧС Актюбинской области сообщили, что никто не пострадал. О причинах информации нет.