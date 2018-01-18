По факту ЧП с автобусом в Казахстане возбуждено уголовное дело

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По факту возгорания автобуса в Казахстане возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ДЧС региона Виталия Синёва.

«Естественно, возбуждено уголовное дело. Там все — прокуратура, департамент внутренних дел, департамент по ЧС, медицина катастроф и параллельно ещё комиссия под председательством заместителя акима (губернатора. — RT) области — разбираются», — сказал Синёв.

18 января в 07:30 мск произошло возгорание в автобусе на трассе Самара — Чимкент в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана, погибли 52 человека, пятерым удалось спастись. Они получили ожоги лёгкой степени тяжести.

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