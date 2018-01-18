Пострадавшие при пожаре в автобусе в Казахстане получили ожоги лёгкой степени тяжести

Пятеро пострадавших при пожаре в Актюбинской области Казахстана получили ожоги лёгкой степени тяжести. Об этом заявил заместитель губернатора области Серик Туленбергенов.

«Погибли 52 человека, пять человек получили ожоги лёгкой степени тяжести», — цитирует Туленбергенова агентство Sputnik Казахстан.

Также отмечается, что в автобусе находились 57 человек, 54 из них были гражданами Узбекистана, остальные — казахстанцами.

Ранее сообщалось, что все погибшие при пожаре в автобусе в Казахстане были гражданами Узбекистана.

18 января в 07:30 мск произошло возгорание произошло на трассе Самара — Чимкент в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана, погибли 52 человека.