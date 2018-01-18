Все погибшие при пожаре в автобусе в Казахстане были гражданами Узбекистана
Погибшие в результате возгорания пассажирского автобуса в Актюбинской области Казахстана являются гражданами Узбекистана. Об этом сообщили в областном департаменте по ЧС.
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«Были граждане Узбекистана, больше 50 человек. Все граждане Узбекистана. Граждан Казахстана и России там не было», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что автобус ехал из Узбекистана в Россию.
Ранее сообщалось, что в Казахстане при возгорании автобуса погибли более 50 человек.
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