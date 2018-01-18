Все погибшие при пожаре в автобусе в Казахстане были гражданами Узбекистана

Погибшие в результате возгорания пассажирского автобуса в Актюбинской области Казахстана являются гражданами Узбекистана. Об этом сообщили в областном департаменте по ЧС.

«Были граждане Узбекистана, больше 50 человек. Все граждане Узбекистана. Граждан Казахстана и России там не было», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что автобус ехал из Узбекистана в Россию.

Ранее сообщалось, что в Казахстане при возгорании автобуса погибли более 50 человек.