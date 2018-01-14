В Москве загорелся перевозивший школьников автобус
На Волгоградском проспекте в Москве загорелся экскурсионный автобус, который вёз детей в Московскую усадьбу Деда Мороза. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на МЧС.
Как отмечается, возгорание началось в моторном отсеке.
В результате ЧП никто из 18 детей, находившихся в автобусе, и сопровождавших не пострадал.
Пожар удалось потушить в течение девяти минут. Причины инцидента выясняются.
Ранее URA.RU передавало, что в Пермском крае микроавтобус сбил трёх детей.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.