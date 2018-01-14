В Москве загорелся перевозивший школьников автобус

На Волгоградском проспекте в Москве загорелся экскурсионный автобус, который вёз детей в Московскую усадьбу Деда Мороза. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на МЧС.