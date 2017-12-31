Один человек погиб в результате аварии в Красноярском крае

Один человек погиб в результате ДТП, в котором столкнулись рейсовый автобус и два легковых автомобилей на трассе «Сибирь» в Уярском районе Красноярского края.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой УГИБДД ГУ МВД по краю.

Отмечается, что также пострадали три человека, в том числе два ребёнка.

По информации правоохранителей, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Nissan. Его отбросило в сторону рейсового автобуса, что привело к ещё одному столкновению.

«В результате аварии водитель Mercedes погиб, три его пассажира, двое из которых дети 2012 и 2015 годов рождения, получили травмы», — говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства инцидента.

В августе URA.RU передавало, что в Челябинске 11 человек пострадали при столкновении маршрутного такси с легковым автомобилем.