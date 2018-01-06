В Госдуме предложили ускорить замену школьных автобусов

Депутат комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталья Кувшинова рассказала RT, что направила обращения в Минобрнауки и Минпромторг, в которых подчеркнула необходимость приобретения нового автопарка для школ.

По её словам, сделать это необходимо, так как сейчас во многих регионах автобусный парк устарел, а также в связи с переносом вступления в силу поправок в постановление правительства о запрете использования для перевозки детей автобусов, чей возраст старше десяти лет, на вторую половину 2018 года.

«Мною были направлены письма в Министерство образования и науки и в Министерство промышленности и торговли, где я запросила информацию об имеющихся автобусах, их годах выпуска и о тех автобусах, которые находятся в пограничном состоянии. Год-два — и они достигнут десяти лет. Важно обеспечить безопасность детей и наличие современного автобусного парка, соответствующего всем требованиям», — говорит Кувшинова.

В мае 2017 года стало известно, что правительство подписало распоряжение о выделении 6 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи и школьных автобусов для регионов.