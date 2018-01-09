На Ставрополье перевернулся пассажирский автобус

Пассажирский автобус с 15 людьми в салоне перевернулся в Ставропольском крае, в результате ДТП пострадали по меньшей мере три человека. Об этом заявили в ГИБДД по краю.

«В Георгиевском районе, по предварительной версии, перевернулся рейсовый автобус «Кисловодск — Дербент», водитель не справился с управлением из-за резкого порывистого ветра и гололёда и допустил опрокидывание автобуса на бок», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в настоящее время известно «о трёх пострадавших пассажирах, которые доставлены в больницу, всего в автобусе было 15 пассажиров».

Ранее в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Татарстане погибли четыре человека, ещё четверо пострадали.

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