На Ставрополье перевернулся пассажирский автобус

Короткая ссылка
Пассажирский автобус с 15 людьми в салоне перевернулся в Ставропольском крае, в результате ДТП пострадали по меньшей мере три человека. Об этом заявили в ГИБДД по краю.

«В Георгиевском районе, по предварительной версии, перевернулся рейсовый автобус «Кисловодск — Дербент», водитель не справился с управлением из-за резкого порывистого ветра и гололёда и допустил опрокидывание автобуса на бок», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в настоящее время известно «о трёх пострадавших пассажирах, которые доставлены в больницу, всего в автобусе было 15 пассажиров».

Ранее в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Татарстане погибли четыре человека, ещё четверо пострадали.

6 декабря URA.RU передавало, что в Пермском крае микроавтобус сбил троих детей.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119