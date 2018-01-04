В Татарстане в ДТП погибли четыре человека

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В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Татарстане погибли четыре человека, ещё четверо пострадали. Об этом заявили в пресс-службе МВД по Татарстану.

«В Пестречинском районе на 63-м км автодороги Казань — Шемордан водитель автомобиля Hyundai Creta 1982 года рождения, по предварительным данным, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что водитель ВАЗ и три его пассажира скончались на месте, ещё один пассажир госпитализирован, водитель Hyundai и два его пассажира доставлены в больницу.

Ранее стало известно, что в ДТП с участием пассажирского автобуса в Казани пострадали 12 человек. 

6 декабря URA.RU передавало, что в Пермском крае микроавтобус сбил трёх детей.

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