В Татарстане в ДТП погибли четыре человека

В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Татарстане погибли четыре человека, ещё четверо пострадали. Об этом заявили в пресс-службе МВД по Татарстану.

«В Пестречинском районе на 63-м км автодороги Казань — Шемордан водитель автомобиля Hyundai Creta 1982 года рождения, по предварительным данным, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что водитель ВАЗ и три его пассажира скончались на месте, ещё один пассажир госпитализирован, водитель Hyundai и два его пассажира доставлены в больницу.

Ранее стало известно, что в ДТП с участием пассажирского автобуса в Казани пострадали 12 человек.

6 декабря URA.RU передавало, что в Пермском крае микроавтобус сбил трёх детей.