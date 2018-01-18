Премьер Узбекистана возглавил комиссию по ДТП с автобусом в Казахстане

Специальную правительственную межведомственную комиссию по факту возгорания автобуса в Казахстане, в результате которого погибли 52 гражданина Узбекистана возглавил премьер-министр страны Абдулла Арипов.

«По поручению президента Узбекистан Шавката Мирзиёева создана специальная правительственная комиссия по факту гибели граждан страны в Казахстане в результате возгорания автобуса. Комиссию возглавил премьер-министр Абдулла Арипов», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в комиссию вошли представители МИД, МВД, МЧС, Минздрава и других ведомств. Они займутся установлением личностей погибших и причин инцидента.

Ранее МЧС Узбекистана открыло горячую линию после возгорания автобуса.

Утром 18 января произошло возгорание автобуса в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана. Погибли 52 человека.