ОДКБ выразила соболезнования семьям погибших при возгорании автобуса в Казахстане

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразила соболезнования семьям погибших при пожаре в автобусе в Актюбинской области Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Секретариат ОДКБ и постоянный совет ОДКБ выражают глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью 52 человек в автокатастрофе пассажирского автобуса в Иргизском районе Актюбинской области Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным агентства Sputnik Казахстан, создана специальная правительственная межведомственная комиссия для установления причин произошедшего.

Ранее МЧС Узбекистана открыло горячую линию после возгорания автобуса.

Утром 18 января произошло возгорание автобуса в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана. Погибли 52 человека.