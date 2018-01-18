МЧС Узбекистана открыло горячую линию после возгорания автобуса
МЧС Узбекистана запустило телефонную горячую линию после возгорания автобуса в Казахстане, в результате которого погибли 52 человека.
Об этом сообщает агентство Sputnik Казахстан.
Сотрудники посольства Узбекистана выехали из Астаны на место трагедии.
Ранее сообщалось, что все погибшие были гражданами Узбекистана.
Утром 18 января произошло возгорание автобуса в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана. Погибли 52 человека.
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