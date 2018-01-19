«Не криминал и не ДТП»: в МВД Казахстана назвали возможную причину пожара в автобусе, где погибли 52 человека

Причиной возгорания в Казахстане рейсового автобуса, который перевозил граждан Узбекистана, стало использование открытого огня с бензиновым источником для обогрева. Об этом сообщили в МВД республики. В результате сильного пожара 18 января погибли 52 человека — люди не смогли выбраться из горящего салона автобуса. В ведомстве отметили, что на данный момент удалось установить личности 32 погибших.

МВД Казахстана заявило, что возможной причиной возгорания в автобусе на трассе в Актюбинской области, где погибли 52 гражданина Узбекистана, могло стать использование источника открытого огня в салоне. Представители силового ведомства уточняют, что именно эта версия подтверждается показаниями водителя и пассажиров.

«Версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются», — сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

На месте трагедии продолжают работу следственно-оперативная группа и пожарная лаборатория, которые занимаются установлением причин трагедии и выясняют обстоятельства инцидента. Всего задействованы более 80 человек и 30 единиц техники различных ведомств и экстренных служб, говорится в заявлении.

О том, что 52 пассажира погибли в результате несчастного случая, сообщил замглавы казахстанского МВД Ерлан Тургумбаев. Он подчеркнул, что автобус не попадал в ДТП.

«Автобус не попадал в ДТП, он стоял, криминальных последствий не видим. Скорее всего, это несчастный случай. По показаниям пяти потерпевших, подтверждается, что пожар начался в салоне», — приводит его слова агентство «Казинформ».

По его словам, большинство погибших отравились едким дымом при пожаре, а открытие двери привело к поступлению в автобус кислорода, что привело в резкому усилению возгорания. Большинство пассажиров оказались заблокированы в салоне.

«Кроме того, там было много багажа: пассажиры находились на втором этаже, на первом — багаж. При возгорании водитель остановил автобус, они выскочили из машины, пытались спасти пассажиров, но пламя было большое, салон был заблокирован», — сообщил Тургумбаев на пресс-конференции с представителями правительства и властями региона.

На месте ДТП

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Работы по извлечению тел и следственные мероприятия осложняются плохими погодными условиями, отметил чиновник. Тургумбаев рассказал, что из-за характера повреждений установить личности погибших на месте не представлялось возможным, для чего тела были направлены в морг Актобе.

На данный момент удалось опознать 32 погибших. В МВД Казахстана распространили список, в котором содержатся только мужские имена и фамилии. Самому молодому из погибших было 19 лет, возраст самого старшего пассажира составлял 48 лет.

«На данный момент тела всех 52 погибших извлечены и доставлены в город Актобе. Казахстанскими экспертами совместно с коллегами из Узбекистана в круглосуточном режиме проводится судебно-медицинская экспертиза», — сообщает областная администрация.

Реакция Узбекистана

Пятеро выживших в трагедии получили отравление угарным газом и находятся в больнице скорой медицинской помощи города Актобе, где проходят курс дезинтоксикационной терапии.

«Им проведено комплексное обследование. Повреждений внутренних органов нет. У двоих пострадавших имеются поверхностные термические ожоги конечностей», — приводит ТАСС слова представителя областной администрации.

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Администрация Актюбинской области также распространила заявление Тимура Рахимова, советника посольства Узбекистана в Казахстане, в котором говорится, что Ташкент рассчитывает на содействие в организации транспортировки тел погибших на родину.

«Надеемся, что все необходимые следственные мероприятия будут проведены оперативно, и мы сможем при содействии казахстанской стороны решить все необходимые вопросы для того, чтобы пострадавшие и погибшие были своевременно доставлены на родину», — приводит текст обращения Интерфакс. Сообщается, что вечером 18 января в Актобе прибыла делегация сотрудников министерств здравоохранения, внутренних дел и дипломатов из Узбекистана во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Рустамом Джураевым.

Консул Узбексистана Шухрат Кошабоев заявил, что экспертиза ДНК, которая потребуется для опознания ряда останков, возможно будет проведена в Ташкенте.

«Прорабатывается вопрос проведения ДНК-экспертизы. Также решается вопрос — здесь или в Узбекистане. Скорее всего, в Узбекистане, потому что родственники не могут приехать, все они проживают в Узбекистане», — приводит его слова РИА Новости.

Пассажиры из Узбекистана, находившиеся в автобусе, следовали через Казахстан транзитом в Казань. МВД Казахстана уже обратилось с просьбой о помощи в получении информации о пассажирах, в том числе установлении номеров их сотовых телефонов, а также дополнительной информации включая номера паспортов и особые приметы, которые могут прояснить личность погибших.

Напомним, пассажирский «Икарус» загорелся на трассе Самара — Чимкент в 10:30 по местному времени (9:30 мск). По этой трассе пролегает маршрут автобусных линий, которые доставляют граждан Узбекистана на заработки в Россию. В декабре 2017 года один из таких автобусов сломался, возвращаясь из России. Температура опустилась до —23 градусов, в результате чего пассажиров пришлось эвакуировать казахстанским спасателям.

Летом 2017 года на трассе Самара — Чимкент произошло ДТП с участием автобуса, который следовал из Волгограда. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспорт упал в кювет, перевернувшись. Тогда погибли девять человек, ещё 18 получили ранения. Весной 2017 года в пассажирском автобусе на трассе Актобе — Хромтау произошло возгорание, однако жертв тогда удалось избежать.