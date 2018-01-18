МВД: боковая дверь сгоревшего в Казахстане автобуса была заблокирована

В МВД Казахстана заявили, что боковая дверь сгоревшего автобуса была заблокирована.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

«Автобус остановился, все водители выбежали из автобуса. Люди побежали к выходу, однако боковая дверь оказалась заблокированной», — заявил представитель пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Виталий Синев.

Утром 18 января произошло возгорание в автобусе на трассе Самара — Чимкент в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана. В результате произошедшего погибли 52 человека, пятерым удалось спастись.

По факту возгорания автобуса возбуждено уголовное дело.