МВД: боковая дверь сгоревшего в Казахстане автобуса была заблокирована

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В МВД Казахстана заявили, что боковая дверь сгоревшего автобуса была заблокирована.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан

«Автобус остановился, все водители выбежали из автобуса. Люди побежали к выходу, однако боковая дверь оказалась заблокированной», — заявил представитель пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Виталий Синев.

Утром 18 января произошло возгорание в автобусе на трассе Самара — Чимкент в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана. В результате произошедшего погибли 52 человека, пятерым удалось спастись.

По факту возгорания автобуса возбуждено уголовное дело.

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