Названы причины возгорания автобуса в Казахстане

Власти Узбекистана назвали причины возгорания автобуса в Казахстане, в результате которого погибли 52 человека. Об этом говорится в соответствующем постановлении.

Как передаёт РИА Новости, в частности, к произошедшему привели техническая неисправность транспортного средства, отсутствие пожарного оборудования и нарушение других правил безопасности. «Основными причинами возгорания автобуса явились: техническая неисправность автобуса, в котором отсутствовало отопление; наличие легковоспламеняюшихся веществ; непригодность к эксплуатации противопожарного оборудования; перегруз автобуса; загромождённость проходов салона автобуса багажом; отсутствие профилактических мер по соблюдению элементарных правил безопасности», — говорится в сообщении. Утром 18 января произошло возгорание автобуса в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана. Погибли 52 человека. Возбуждено уголовное дело.