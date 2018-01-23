Названы причины возгорания автобуса в Казахстане

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Власти Узбекистана назвали причины возгорания автобуса в Казахстане, в результате которого погибли 52 человека. Об этом говорится в соответствующем постановлении.

Как передаёт РИА Новости, в частности, к произошедшему привели техническая неисправность транспортного средства, отсутствие пожарного оборудования и нарушение других правил безопасности.

«Основными причинами возгорания автобуса явились: техническая неисправность автобуса, в котором отсутствовало отопление; наличие легковоспламеняюшихся веществ; непригодность к эксплуатации противопожарного оборудования; перегруз автобуса; загромождённость проходов салона автобуса багажом; отсутствие профилактических мер по соблюдению элементарных правил безопасности», — говорится в сообщении.

Утром 18 января произошло возгорание автобуса в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана. Погибли 52 человека.

Возбуждено уголовное дело.

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