СМИ: На Украине отменили экзамен по русскому языку для выпускников
Об этом сообщают «Украинские новости».
Как заявил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, решение было принято в связи с небольшим спросом на тестирование по русскому языку.
«Объём заказов на данный тест был невысоким. Русский язык стоит наряду с другими языками, которые есть на Украине, в частности польским, венгерским, румынским и молдавским, по которым у нас тестирование не проходит», — сказал он.
Уточняется, что до этого года в список предметов на выбор абитуриента русский язык входил.
Ранее сообщалось, что представители националистической партии «Свобода» проводят митинг возле здания Конституционного суда в Киеве с требованием признать неконституционным закон об основах государственной языковой политики.
Политический аналитик Анатолий Вассерман прокомментировал ФАН идею признать русский язык «культурной собственностью» Украины.