СМИ: На Украине отменили экзамен по русскому языку для выпускников

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На Украине отменили Внешнее независимое оценивание по русскому языку для школьников.

Об этом сообщают «Украинские новости».

Как заявил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, решение было принято в связи с небольшим спросом на тестирование по русскому языку.

«Объём заказов на данный тест был невысоким. Русский язык стоит наряду с другими языками, которые есть на Украине, в частности польским, венгерским, румынским и молдавским, по которым у нас тестирование не проходит», — сказал он.

Уточняется, что до этого года в список предметов на выбор абитуриента русский язык входил.

Ранее сообщалось, что представители националистической партии «Свобода» проводят митинг возле здания Конституционного суда в Киеве с требованием признать неконституционным закон об основах государственной языковой политики.

Политический аналитик Анатолий Вассерман прокомментировал ФАН идею признать русский язык «культурной собственностью» Украины.

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