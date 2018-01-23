СМИ: На Украине отменили экзамен по русскому языку для выпускников

На Украине отменили Внешнее независимое оценивание по русскому языку для школьников.

Об этом сообщают «Украинские новости».

Как заявил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, решение было принято в связи с небольшим спросом на тестирование по русскому языку.

«Объём заказов на данный тест был невысоким. Русский язык стоит наряду с другими языками, которые есть на Украине, в частности польским, венгерским, румынским и молдавским, по которым у нас тестирование не проходит», — сказал он.

Уточняется, что до этого года в список предметов на выбор абитуриента русский язык входил.

Ранее сообщалось, что представители националистической партии «Свобода» проводят митинг возле здания Конституционного суда в Киеве с требованием признать неконституционным закон об основах государственной языковой политики.

Политический аналитик Анатолий Вассерман прокомментировал ФАН идею признать русский язык «культурной собственностью» Украины.