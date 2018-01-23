В ЛНР сообщили об одном случае обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили об одном случае обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки.

«Огонь из 120-мм и 82-мм миномётов вёлся по району села Калиновка», — сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР.

18 января сообщалось, что Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.

Позднее депутаты фракции «Оппозиционный блок» зарегистрировали в украинском парламенте постановление об отмене закона.

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