В ЛНР сообщили об одном случае обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили об одном случае обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки.

«Огонь из 120-мм и 82-мм миномётов вёлся по району села Калиновка», — сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР. 18 января сообщалось, что Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Позднее депутаты фракции «Оппозиционный блок» зарегистрировали в украинском парламенте постановление об отмене закона.