Климкин прокомментировал идею Трампа о переносе переговоров по Донбассу из Минска
«Успокойтесь, место формата не имеет особого значения... Важно, что мы, к сожалению, не продвигаемся в нашем процессе, поскольку Россия принципиально не хочет выполнять никакие обязательства, и причина очень проста — сохранить в оккупированном Донбассе то, что есть, как российскую колонию», — приводит Интерфакс-Украина слова Климкина.
Министр отметил, что Минск в качестве места для переговоров был выбран благодаря «относительной нейтральности» Белоруссии и хорошей логистики.
«Если это Астана, то посмотрите, где она? Минск или другое место — абсолютно неважно», — добавил Климкин.
Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что лидер США Дональд Трамп предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из белорусского Минска в другой город.
«Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, нужен «Минск-2». Он говорит: «Давай в другом месте». Я говорю: «Давайте», — сказал глава Казахстана.
Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска.