Климкин прокомментировал идею Трампа о переносе переговоров по Донбассу из Минска

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что место переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет значения для достижения результата. Так он оценил предложение президента США Дональда Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска.

«Успокойтесь, место формата не имеет особого значения... Важно, что мы, к сожалению, не продвигаемся в нашем процессе, поскольку Россия принципиально не хочет выполнять никакие обязательства, и причина очень проста — сохранить в оккупированном Донбассе то, что есть, как российскую колонию», — приводит Интерфакс-Украина слова Климкина.

Министр отметил, что Минск в качестве места для переговоров был выбран благодаря «относительной нейтральности» Белоруссии и хорошей логистики.

«Если это Астана, то посмотрите, где она? Минск или другое место — абсолютно неважно», — добавил Климкин.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что лидер США Дональд Трамп предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из белорусского Минска в другой город.

«Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, нужен «Минск-2». Он говорит: «Давай в другом месте». Я говорю: «Давайте», — сказал глава Казахстана.

Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска.