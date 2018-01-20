Эксперт прокомментировал предложение перенести переговоры по Донбассу из Минска
«Примечательно, что предложение Трампа появилось одновременно с принятием Верховной радой так называемого закона о реинтеграции Донбасса, который де-факто противоречит минским договорённостям», — заявил эксперт.
По его оценке, идея Вашингтона перенести переговоры в другой город представляет собой закамуфлированное предложение сменить сам формат переговоров, символическое обозначение смены всего процесса.
Ранее директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов прокомментировал в беседе с ФАН сообщения о якобы письме Петра Порошенко в ФСБ.