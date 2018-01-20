Эксперт прокомментировал предложение перенести переговоры по Донбассу из Минска

Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский оценил предложение президента США Дональда Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска, озвученное президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Примечательно, что предложение Трампа появилось одновременно с принятием Верховной радой так называемого закона о реинтеграции Донбасса, который де-факто противоречит минским договорённостям», — заявил эксперт.

По его оценке, идея Вашингтона перенести переговоры в другой город представляет собой закамуфлированное предложение сменить сам формат переговоров, символическое обозначение смены всего процесса.

Ранее директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов прокомментировал в беседе с ФАН сообщения о якобы письме Петра Порошенко в ФСБ.