Эксперт прокомментировал сообщения о якобы письме Порошенко в ФСБ

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов прокомментировал сообщения о якобы письме Петра Порошенко в ФСБ, сообщает ФАН.

По словам эксперта, на самом деле в 2007 году Порошенко не сделал ничего особенного: он въезжал на территорию России в связи с бизнесом и оставил бумагу, которую от него просили.

«Другое дело, что сейчас на Украине весь политикум делается в довольно истеричной манере. Уже на протяжении трёх лет дня не проходит, чтобы каждый политик не обвинил всех других политиков вокруг «агентами Кремля» и «шпионами ФСБ», — рассказал Иванов.

Как отметил эксперт, украинские граждане уже мало «покупаются» на такую одержимость. Иванов полагает, что наступило некое отрезвление, и люди начали более прагматично смотреть на происходящее вокруг.

Ранее сообщалось, что в администрации Порошенко назвали подделкой опубликованные СМИ обращения в ФСБ.