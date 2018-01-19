В Раде зарегистрировано постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса
Депутаты фракции «Оппозиционный блок» зарегистрировали в Верховной раде постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса.
Из информации на сайте украинского парламента следует, что документ был зарегистрирован в пятницу, 19 декабря. Инициаторами выступили Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев.
Согласно процедуре, спикер Рады не может передать президенту закон на подписание, пока парламент не рассмотрит это постановление.
Как передаёт «Украинская правда», Верховная рада ушла на каникулы до 6 февраля.
18 января Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.
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