В Раде зарегистрировано постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса

Депутаты фракции «Оппозиционный блок» зарегистрировали в Верховной раде постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса.

Из информации на сайте украинского парламента следует, что документ был зарегистрирован в пятницу, 19 декабря. Инициаторами выступили Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев.

Согласно процедуре, спикер Рады не может передать президенту закон на подписание, пока парламент не рассмотрит это постановление.

Как передаёт «Украинская правда», Верховная рада ушла на каникулы до 6 февраля.

18 января Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.