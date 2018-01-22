В ЛНР сообщили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о двух случаях обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР.
«Обстрелам подвергся район села Логвиново. Огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов и станковых противотанковых гранатомётов», — говорится в сообщении.
18 января сообщалось, что Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.
Позднее депутаты фракции «Оппозиционный блок» зарегистрировали в украинском парламенте постановление об отмене закона.
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