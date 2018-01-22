В ЛНР сообщили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о двух случаях обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР.