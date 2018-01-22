Киев передал самопровозглашённым республикам Донбасса помилованную Порошенко женщину

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в своём Facebook сообщила о передаче самопровозглашённым республикам Донбасса женщины, которая ранее была помилована президентом Украины Петром Порошенко.

«На КПВВ «Майорск» состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом для продолжения процесса освобождения заложников», — написала она.

По словам Геращенко, женщина просила украинского лидера о помиловании, «полностью признав свою вину».

Ранее сообщалось, что представители Киева и самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик обменялись новыми списками для обмена пленными.

27 декабря 2017 года в Донбассе состоялся самый масштабный за время конфликта обмен военнопленными.

Политолог и публицист Александр Асафов в беседе с New Inform прокомментировал процесс обмена между Донбассом и Украиной.