Киев передал самопровозглашённым республикам Донбасса помилованную Порошенко женщину
«На КПВВ «Майорск» состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом для продолжения процесса освобождения заложников», — написала она.
По словам Геращенко, женщина просила украинского лидера о помиловании, «полностью признав свою вину».
Ранее сообщалось, что представители Киева и самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик обменялись новыми списками для обмена пленными.
27 декабря 2017 года в Донбассе состоялся самый масштабный за время конфликта обмен военнопленными.
Политолог и публицист Александр Асафов в беседе с New Inform прокомментировал процесс обмена между Донбассом и Украиной.