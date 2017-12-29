Генсек ООН прокомментировал состоявшийся ранее на Украине обмен пленными
«Он (Гутерреш. — RT) надеется, что этот гуманитарный акт послужит позитивным шагом для укрепления доверия между сторонами и призывает все стороны предпринять дальнейшие действия в этом духе...», — говорится в тексте заявления.
The Secretary-General welcomes the exchange of prisoners & detainees in eastern Ukraine on 27 December: https://t.co/rl8ENVwDwV— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) 28 декабря 2017 г.
27 декабря между Киевом и самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками состоялся обмен пленными в формате «306 на 74».
Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН прокомментировал подход Киева к обмену пленными.