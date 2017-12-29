Генсек ООН прокомментировал состоявшийся ранее на Украине обмен пленными

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал состоявшийся ранее обмен пленными на Украине «позитивным шагом». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

«Он (Гутерреш. — RT) надеется, что этот гуманитарный акт послужит позитивным шагом для укрепления доверия между сторонами и призывает все стороны предпринять дальнейшие действия в этом духе...», — говорится в тексте заявления.

27 декабря между Киевом и самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками состоялся обмен пленными в формате «306 на 74».

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН прокомментировал подход Киева к обмену пленными.

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