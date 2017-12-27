В Госдуме прокомментировали первый этап обмена пленными в Донбассе

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT первый этап обмена пленными в Донбассе.

«Я думаю, что наконец созрели наши украинские партнёры к такому жесту доброй воли перед Новым годом — вернуть в семьи тех, кого захватили в ходе гражданского столкновения в Донбассе. Хочется надеяться, что не будет дальнейшей эскалации этого конфликта. Хочется верить в лучшее. Не исключаю, что это связано косвенно с историей по поводу возвращения наших военнослужащих в мониторинговую группу. Они были вынуждены её покинуть из-за того, что им не давали определённую свободу действий. Но их присутствие важно и для Европы, и для Киева, поэтому, возможно, было условие освобождения захваченных военнослужащих в обмен на возврат наших офицеров в группу», — отметил Морозов.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко поздравил первых освобождённых из плена граждан.

По словам лидера движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, на втором этапе стороны обменяют более 100 пленных.