RT: связанная с Ходорковским литовская фирма зарегистрировала товарные знаки ФБК

Литовская фирма Anti-corruption foundation Europe (ACFE)* в апреле 2024 года зарегистрировала на территории ЕС товарные знаки «Фонда борьбы с коррупцией» и стилизованную букву «Н», которой пользовались сторонники Алексея Навального. Это следует из патентной базы Евросоюза.

Согласно данным базы, бренды зарегистрированы для использования в нескольких видах деятельности: «спонсорство и краудфандинг», «производство фильмов и медиаконтента», «образовательная деятельность и организация соревнований».



Торговые марки считаются предварительно зарегистрированными. По местному законодательству, если до начала июля 2024 года ни один другой правообладатель не сообщит о схожести со своим товарным знаком, бренды ACFE будут окончательно закреплены за литовской организацией.



Ранее о регистрации товарных знаков Navalny и «Навальный» от имени этой же организации сообщали анонимные Telegram-каналы.



RT писал о связи Ходорковского с ACFE. В частности, компания получила €4,5 млн в 2023 году от структур МБХ в Европе. Кроме того, Ходорковский сам был одним из первых российских оппозиционеров, зарегистрировавших свою фамилию в качестве товарного знака.



Компания — владелец торговых марок ACFE основана в 2021 году семьёй литовского политтехнолога Миндаугаса Лапинскаса. Он близок к основателю «Открытой России»* Ходорковскому*. В руководство организации входит Александр Помазуев — юрист и топ-менеджер ФБК.



ACFE зарегистрирована в реестре лоббистов при Европарламенте и продвигает там антироссийские санкции. Компания входит в неформальную сеть из десяти юрлиц, обеспечивающих работу российской оппозиции за рубежом. Их годовые обороты превышают €11 млн.



* — Организации, признанные нежелательными в РФ.

** — Физлица и организации, признанные иностранными агентами.