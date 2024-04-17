RT в Telegram
Подпишись

RT: связанная с Ходорковским литовская фирма зарегистрировала товарные знаки ФБК

Короткая ссылка
Литовская фирма Anti-corruption foundation Europe (ACFE)* в апреле 2024 года зарегистрировала на территории ЕС товарные знаки «Фонда борьбы с коррупцией» и стилизованную букву «Н», которой пользовались сторонники Алексея Навального. Это следует из патентной базы Евросоюза.
RT: связанная с Ходорковским литовская фирма зарегистрировала товарные знаки ФБК
  • AFP
  • © MICHELE TANTUSSI

Согласно данным базы, бренды зарегистрированы для использования в нескольких видах деятельности: «спонсорство и краудфандинг», «производство фильмов и медиаконтента», «образовательная деятельность и организация соревнований».

Торговые марки считаются предварительно зарегистрированными. По местному законодательству, если до начала июля 2024 года ни один другой правообладатель не сообщит о схожести со своим товарным знаком, бренды ACFE будут окончательно закреплены за литовской организацией.

Ранее о регистрации товарных знаков Navalny и «Навальный» от имени этой же организации сообщали анонимные Telegram-каналы.

RT писал о связи Ходорковского с ACFE. В частности, компания получила €4,5 млн в 2023 году от структур МБХ в Европе. Кроме того, Ходорковский сам был одним из первых российских оппозиционеров, зарегистрировавших свою фамилию в качестве товарного знака.

Компания — владелец торговых марок ACFE основана в 2021 году семьёй литовского политтехнолога Миндаугаса Лапинскаса. Он близок к основателю «Открытой России»* Ходорковскому*. В руководство организации входит Александр Помазуев — юрист и топ-менеджер ФБК.

ACFE зарегистрирована в реестре лоббистов при Европарламенте и продвигает там антироссийские санкции. Компания входит в неформальную сеть из десяти юрлиц, обеспечивающих работу российской оппозиции за рубежом. Их годовые обороты превышают €11 млн.

* — Организации, признанные нежелательными в РФ.
** — Физлица и организации, признанные иностранными агентами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить